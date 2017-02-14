أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

اسعار بوتاجازات كريازى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

Google+ Print
اسعار بوتاجازات كريازى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم اسعار بوتاجازات كريازى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

البوتاجاز كريازى في للعام الجديد 2017 ، ملف مهم لدى المستهلك المصري سواء من كان يعقد العزم على شراء بوتاجاز جديد، أو من يشرع في بناء بيت زوجية مستجد وبحاجه لمعرفة اسعار الاجهزة المنزلية بالسوق المصرية، وقد يكون بوتاجاز كريازى ضمن الماركات التي يقبل المستهلك المصري لكى يتعرف على اسعارها اول بأول و وفق أخر التحديثات، لذلك حرصنا ان نقدم اليك عزيزي القارئ المعلومات الشاملة والوافية والدقيقة حول اسعار البوتاجازات كريازى 2017 في سوق السلع المعمرة و الاجهزة المنزلية بمصر

 

اسعار بوتاجاز كريازى 2017 بكافة الموديلات بالسوق المصري

وفيما يلى بيان مفصل يشرح و يوضح اسعار البوتاجاز كريازى للعام الجديد 2017

 

وفق أحدث الاسعار السوقية الواردة من السوق المصري

موديل البوتاجاز

 

كريازى

 سعر البوتاجاز

 

كريازى
بوتاجاز كريازى

 

8900 ستانلس

5 شعلة

 5400

 

جنيه
بوتاجاز كريازى

 

6600 ستانلس

4 شعلة

 4900

 

جنيه
بوتاجاز كريازى

 

6400 ستانلس

4 شعلة

 4750

 

جنيه
بوتاجاز كريازى

 

6400 ابيض

4 شعلة

 4250

 

جنيه
بوتاجاز كريازى

 

9600M ستانلس

5 شعلة

 5900

 

جنيه
بوتاجاز كريازى

 

9601 ستانلس

5 شعلة

 7100

 

جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة