اسعار بوتاجازات كريازى 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

شيماء مصطفى

اسعار البوتاجاز كريازى في مصر للعام الجديد 2017 ، ملف مهم لدى المستهلك المصري سواء من كان يعقد العزم على شراء بوتاجاز جديد، أو من يشرع في بناء بيت زوجية مستجد وبحاجه لمعرفة اسعار الاجهزة المنزلية بالسوق المصرية، وقد يكون بوتاجاز كريازى ضمن الماركات التي يقبل المستهلك المصري لكى يتعرف على اسعارها اول بأول و وفق أخر التحديثات، لذلك حرصنا ان نقدم اليك عزيزي القارئ المعلومات الشاملة والوافية والدقيقة حول اسعار البوتاجازات كريازى 2017 في سوق السلع المعمرة و الاجهزة المنزلية بمصر

اسعار بوتاجاز كريازى 2017 بكافة الموديلات بالسوق المصري

وفيما يلى بيان مفصل يشرح و يوضح اسعار البوتاجاز كريازى للعام الجديد 2017

وفق أحدث الاسعار السوقية الواردة من السوق المصري

موديل البوتاجاز كريازى سعر البوتاجاز كريازى بوتاجاز كريازى 8900 ستانلس 5 شعلة 5400 جنيه بوتاجاز كريازى 6600 ستانلس 4 شعلة 4900 جنيه بوتاجاز كريازى 6400 ستانلس 4 شعلة 4750 جنيه بوتاجاز كريازى 6400 ابيض 4 شعلة 4250 جنيه بوتاجاز كريازى 9600M ستانلس 5 شعلة 5900 جنيه بوتاجاز كريازى 9601 ستانلس 5 شعلة 7100 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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