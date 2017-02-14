النادي الأهلي يتوقف عن التمرين بسبب إصابة مسعد عوض

شيماء مصطفى

في إطار إستعدادات النادي الأهلي‘ للقاء النادي الإسماعيلي غدًا الأربعاء بإستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز، توقف النادي الأهلي عن التمارين وذلك بعد إصاب اللاعب مسعد عوض، حيث تلقى مسعد عوض ضربة قوية من كرة سددها “طارق سليمان” مدرب حراس النادي الأهلى، وجاءت الكرة بقوة وإرتطمت بجسد عوض مما أدى إلى فقدانه الوعي ووقع مغمًا علية .

وقام عمال الفريق بأخذ مسعد عوض إلى العيادة الخاصة بالنادي الأهلي، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، ومن المعروف أن اللاعب مسعد عوض لن يشارك النادي الأهلي في أي من مبارياته خلال هذا الموسم .

وفي تصريحات لأيمن الشربيني حول حالة عوض أكد أن إصابته عبارة عن كدمة قوية بالوجه، ولن يتم إجراء أشعة طبية أو خلافه .

وإستنئف النادي الأهلي التمارين بعد نقل مسعد عوض خارج الملعب .

كما أكد التشيكي “فرانز شتراكا”، مدرب النادي الإسماعيلي في تصريحاته عن مباراة غد أن فريقه قادر على الإنتصار على النادي الأهلي والفوز بأول ثلاث نقاط في الدور الثاني، للدوري المحلي .