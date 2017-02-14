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إسرائيل تسحب سفيرها من مصر سراً

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إسرائيل تسحب سفيرها من مصر سراً إسرائيل تسحب سفيرها من مصر سراً

قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب سحبت سفيرها من مصر منذ عدة أسابيع، لدواع أمنية، حسبما أفادت صحيفة التلجراف البريطانية الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مصر – لم تكشف هويتها - قولها إن السفير ديفيد جوفرين سُحب من البلاد بنهاية العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وقالت الصحيفة إن السفير يعمل الآن من القدس، مشيرة إلى أن الإسرائيلية تأمل في أن يتمكن جوفرين من العودة إلى القاهرة قريبا.

ووفقا للصحيفة، لم تتضح بعد ماهية تلك المخاوف الأمنية. وقالت التلجراف إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق.

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