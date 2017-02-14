ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم

شيماء مصطفى

ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم نقدم لكم اقوى وصفة يعتمدها المشاهير فيدة للجسم و البشرة و لن تؤذيك مثل حبوب التخسيس الكميائية .

المكونات و الاستعمال

المكونات

نفس المقدار من

العسل ( مقدار و نصف )

القرفة المطحونه

الزنجبيل المبشور

كاكاو خام

الطريقة

نمزج الكل جيدا و قبل النوم نأخذ ملعقة من المزيج و نضيف عليه كوب ماء سخن نحرك جيدا و نشرب بعد ان يصبح دافئا .

و نفس الشيء في الصباح قبل الافطار بربع ساعة .

شبكةعيونالإخبارية

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