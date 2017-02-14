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ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم

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ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم

ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون نقدم لكم اقوى وصفة يعتمدها المشاهير  فيدة للجسم و البشرة و لن تؤذيك مثل حبوب التخسيس الكميائية .

المكونات و الاستعمال

المكونات

نفس المقدار من

 

العسل ( مقدار و نصف )

القرفة المطحونه

الزنجبيل المبشور

كاكاو خام

الطريقة

نمزج الكل  جيدا و قبل النوم نأخذ ملعقة من المزيج و نضيف عليه كوب ماء  سخن  نحرك جيدا و نشرب  بعد ان يصبح دافئا .

 

و نفس الشيء في الصباح قبل الافطار بربع ساعة .

 

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مدير عام الموقع

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