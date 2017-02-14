ملعقة واحده قبل النوم اقوى من كل حبوب التخسيس تسد الشهية و تحرق الشحوم و تفقدك حتى 5 كيلو دون تعب و دون رجيم نقدم لكم اقوى وصفة يعتمدها المشاهير فيدة للجسم و البشرة و لن تؤذيك مثل حبوب التخسيس الكميائية .
المكونات و الاستعمال
المكونات
نفس المقدار من
العسل ( مقدار و نصف )
القرفة المطحونه
الزنجبيل المبشور
كاكاو خام
الطريقة
نمزج الكل جيدا و قبل النوم نأخذ ملعقة من المزيج و نضيف عليه كوب ماء سخن نحرك جيدا و نشرب بعد ان يصبح دافئا .
و نفس الشيء في الصباح قبل الافطار بربع ساعة .
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