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اكتشاف دودة تخبر الدماغ التوقف عن الأكل لمعالجة السمنة !

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اكتشاف دودة تخبر الدماغ التوقف عن الأكل لمعالجة السمنة ! اكتشاف دودة تخبر الدماغ التوقف عن الأكل لمعالجة السمنة !

كشف الباحثين عن وجود جين طفيلي في الأمعاء يقوم بنقل رسالة للدماغ للامتناع عن الأكل والبدء بالتمارين ما يجعلك تشعر باالأمتلاء والشبع والحاجة الى النوم ، ما يمكن ان يساعد في معالجة السمنة .

 النتائج التي توصل لها الباحثون من استراليا والدنمارك قد تكون دواء لمكافحة السمنة من خلال تقليل الشهية وزيادة الرغبة في القيام بالتمارين، وأوضح الأستاذ  المشارك من جامعة موناس ، بوكوك روجر، ان في حال خزنت الأمعاء ما يكفي من فان الدماغ سيستقبل رسالة للتوقف عن الحركة حتى تكون الدودة في وضع النوم.

ويضيف” ان ETS-5 هو أول جزيء من نوعه من جينات تنظيمية متورط في الدماغ والامعاء لمراقبة الأكل والنشاط، وان هذه الدودة تشترك بنسبة تصل الى 80 في المئة مع الجينات لدى البشر، وأشار بأن أسرة ETS-5 من الجينات مرتبطة بتنظيم السمنة.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف بعد رصد كيف كانت استجابته للغذاء من خلال تحليل خلاياه العصبية لوحدها ، ونشرت الدراسة في دورية الاكاديمية الوطنية للعلوم.

 

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رئيس قسم الأخبار

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