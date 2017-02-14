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وزيرة التضامن الاجتماعي || من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الأنجاب

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وزيرة التضامن الاجتماعي || من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الأنجاب وزيرة التضامن الاجتماعي || من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الأنجاب

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعي، انه من الضروري وجود عقوبة قانونية على كثرة الأنجاب، للمساهمة في التقليل منه، فيما أكدت نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية دور القوى المصرية الناعمة،ممثلة في الفن والثقافة، وفى مواجهة الإرهاب المستشري في العالم .

وجاء ذلك خلال مشاركتهما، امس الاثنين، باحتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاءها، تحت شعار " أمل لكل طفل" في حضور وزيرة التضامن الإجتماعي ، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسيد برونو مايس، ممثل المنطقة بمصر، وأشارت الوزيرة في كلمتها، وفقا لبيان الوزارة، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل مع جهات الدولة للحد من هجرة الأطفال القصر،وحمايتهم مما يقع عليهم من أذي في مراحلهم السنية المختلفة.

وأضافت أن لديها 9 مليون طفل تحت خط الفقر، ما يعنى افتقارهم للحد الأدنى من الرعاية، وتابعت انهم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف اشد قسوة من مجرد التربية السليمة أو عدمها، وضربت أمثلة مقل الزواج المبكر  والفتيات التي تعانى من الزواج والأنجاب المبكر، فيجب حمايتهم جيدا بالقوانين .

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رئيس قسم الأخبار

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