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هبوط سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14/2/2017

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هبوط سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14/2/2017 هبوط سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14/2/2017

تأثرت  مواد البناء سواء الحديد والأسمنت أو الطوزب  وغيرها بأنخفاض  أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن مواد البناء تختلف أسعارها  يوم بعد الأخرى لتخرج من  حالة الثبات التي أستمرت عليها لأسابيع طويلة طوال الأيام الماضية .

اليوم الثلاثاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية
الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية
حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية
حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8850 جنية 8850 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8850 جنية
ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8850 جنية

 اليوم الثلاثاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية
الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية
حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية
حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8850 جنية 8850 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8850 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8850 جنية

 

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