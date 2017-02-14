أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٥.٦٦٤٧
|٥٥.٨٧٣٧
|02/14 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٥.٠٨٩٣
|٤٥.٢٠٠٥
|02/14 12:40 ص
|ريال عماني
|٤٤.١٥٥٨
|٤٤.٢٦٢٤
|02/14 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٦٦٨٨
|٤.٦٧٩٩
|02/14 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٦٢٨٤
|٤.٦٤٠٢
|02/14 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٥٣٢٦
|٤.٥٤٤٢
|02/14 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٣.٩٩٤٤
|٢٤.٠٢٥٨
|02/14 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.٢١٢٦
|٢١.٣٦٨٣
|02/14 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٤٢٦٢
|٢.٤٤٢٩
|02/14 12:40 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٢٢٧
|٢.٠٣٨٥
|02/14 12:40 ص
|يورو
|١٨.٠٤٠٤
|١٨.١٦١١
|02/14 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٧
|١٧.٠٥
|02/14 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٩١٠٤
|١٧.٠٠٩٢
|02/14 12:40 ص
|ين ياباني
|١٤.٨٩١٤
|١٥.٠٤٢٣
|02/14 12:30 ص
|دولار استرالي
|١٢.٩٩٩٩
|١٣.٠٩٩٨
|02/14 12:30 ص
|دولار كندي
|١٢.٩٥٦٣
|١٣.٠٣٣٦
|02/14 12:30 ص
|كرون سويدي
|١.٩٠٢
|١.٩١٥١
|02/14 12:40 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|02/14 12:30 ص