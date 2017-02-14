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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في بنك مصر

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في بنك مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14/2/2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٥.٦٦٤٧ ٥٥.٨٧٣٧ 02/14 12:40 ص
دينار بحريني ٤٥.٠٨٩٣ ٤٥.٢٠٠٥ 02/14 12:40 ص
ريال عماني ٤٤.١٥٥٨ ٤٤.٢٦٢٤ 02/14 12:40 ص
ريال قطري ٤.٦٦٨٨ ٤.٦٧٩٩ 02/14 12:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٦٢٨٤ ٤.٦٤٠٢ 02/14 12:40 ص
ريال سعودي ٤.٥٣٢٦ ٤.٥٤٤٢ 02/14 12:40 ص
دينار أردني ٢٣.٩٩٤٤ ٢٤.٠٢٥٨ 02/14 12:40 ص
جنيه إسترليني ٢١.٢١٢٦ ٢١.٣٦٨٣ 02/14 12:40 ص
كرون دنماركي ٢.٤٢٦٢ ٢.٤٤٢٩ 02/14 12:40 ص
كرون نرويجي ٢.٠٢٢٧ ٢.٠٣٨٥ 02/14 12:40 ص
يورو ١٨.٠٤٠٤ ١٨.١٦١١ 02/14 12:40 ص
دولار أمريكي ١٧ ١٧.٠٥ 02/14 12:40 ص
فرنك سويسري ١٦.٩١٠٤ ١٧.٠٠٩٢ 02/14 12:40 ص
ين ياباني ١٤.٨٩١٤ ١٥.٠٤٢٣ 02/14 12:30 ص
دولار استرالي ١٢.٩٩٩٩ ١٣.٠٩٩٨ 02/14 12:30 ص
دولار كندي ١٢.٩٥٦٣ ١٣.٠٣٣٦ 02/14 12:30 ص
كرون سويدي ١.٩٠٢ ١.٩١٥١ 02/14 12:40 ص
جنيه قبرصي ٠ ٠ 02/14 12:30 ص
 

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