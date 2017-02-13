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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

 

برج الحمل

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية، وتضع مخطّطات جديدة وتنفتح أمامك بعض الأبواب، وتعبّر عن رغباتك

عاطفياً: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر، وتحسن التصرف معه في مختلف الظروف

صحياً: تضحي بالغالي والنفيس بغية المحافظة على صحتك، وهذا نعم التصرف

ابراج مكتوب

 

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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