حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنيًا: قد تحصل على ارباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص



عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم



صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا





برج الثور

مهنياً: قد تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكنّ الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون قادراً على تذليل العقبات



عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته



صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة

مهنياً: يزول بعض الالتباس ابتداءً من اليوم، لكن كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على جديد قبل نيل موافقة أرباب العمل وأصحاب الخبرات



عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها



صحياً: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من الطقس غير الممطر للتنزه في الطبيعة فهو يريح أعصابك



مهنياً: المشكلات المتكررة تحتاج إلى كامل اهتمامك وتركيزك، لا ننجاهل الصعوبات المتزايدة، أو الهروب منها، حاول تقييم الموقف بموضوعية وبأسلوب عملي



عاطفياً: وقت مناسب لتقترب ممن تحب ولتشعر بالاطمئنان بسبب فرضك لإرادتك وشروطك وقبول الآخرين لآرائك ومساعدتهم لك في مشاريعك الجديدة



صحياً: الأمراض الناجمة عن البدانة متعددة، لكن اتباع نظام غذائي صحي وطبي يجنبك الإصابة بها



برج الأسد

مهنياً: يوم كثير المفاجآت ما يجعلك تعيش أجمل لحظات حياتك، ولن تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة وتحاول التخلص من أجواء معادية



عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك



صحياً: تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي



مهنيًا: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل



عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضماناً للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما



صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها





برج الميزان

مهنياً: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟



عاطفياً: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً



صحياً: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة



مهنياً:هل تقوم بأبحاث ودراسات قبل القيام بأي شيء؟ لا؟ كيف تتوقع النجاح؟ الأمر ضروري بشدة لا يمكنك التأكد من مدى جدوى الأمر بلا دراسات



عاطفياً: المشاكل موجودة في كل علاقتك بالشريك، ومن حولك ينصحونك بنسيانه والتغاضي عنه، ولكن هذا خطأ كبير، لأن نهاية المشكلات تكمن في حلها لا التغاضي عنها



صحياً: لا ترهق نفسك كثيراً في العمل ثم تكثر من ممارسة الرياضة، فحاول أن تكون معتدلاً في المجالين



برج القوس

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة وعدم توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن



عاطفياً: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك



صحياً: حذار أي نزاع هذا اليوم، قد يفاجئك الآخرون بمطالب تثير عصبيتك وانفعالك



برج الجدي

مهنياً: لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد



عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف



صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال



مهنياً: كل شيء يسير في مصلحتك، فكن على استعداد لتقبل ما يعرض من مشاريع قد تعود عليك بفائدة كبيرة



عاطفياً: وجود أشخاص يدعمونك اجتماعيًّا قد يولد بينك وبين أحدهم علاقة مميزة يمكن أن تتحول إلى حب



صحياً: أنت معرّض لإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تأخذ قسطاً من الراحة



مهنياً: يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية، وتضع مخطّطات جديدة وتنفتح أمامك بعض الأبواب، وتعبّر عن رغباتك



عاطفياً: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر، وتحسن التصرف معه في مختلف الظروف



صحياً: تضحي بالغالي والنفيس بغية المحافظة على صحتك، وهذا نعم التصرف

