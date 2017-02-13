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''النقض'' تقضي بقبول طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات

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''النقض'' تقضي بقبول طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات ''النقض'' تقضي بقبول طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" على الحكم الصادر ضدها بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، واعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة "الحشيش" ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.

حضر الجلسة، عدد من أقارب المتهمة، رافضين التعليق عن أي شئ يخص القضية، كما حضر كلا من المحاميين، بهاء أبو شقة، وحسانين عبيد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن 4 سنوات لسيدة الأعمال ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ ”سيدة المطار” لإدانتها بالتعدي على أحد ضباط شرطة ميناء القاهرة الجوي وحيازة مخدرات.

وتضمن الحكم معاقبة ياسمين النرش بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها 50 ألف جنيه.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل أمر بإحالة المتهمة ياسمين محيي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات بعد تأكيد تحقيقات النيابة العامة معها ارتكابها جرائم يعاقب عليها القانون.

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