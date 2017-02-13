طرح 18 طن لحوم ودجاج بأسعار مخفضة في سوهاج

شيماء مصطفى

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، طرح 18 طن لحوم ومنتجات داجنة مجمدة على المواطنين بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع متنقلة، كل منها يحمل كمية 3 طن (1.25 طن دجاج، و1.25 طن لحوم، ونصف طن أوراك دجاج)، وذلك خلال الفترة من 12 وإلى 16 فبراير الجاري.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن منافذ البيع المتنقلة مقررًا لها أن تتاح بمراكز المراغة والعسيرات وأخميم وجهينة الغربية وطهطا والمنشاة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار.​

شبكةعيونالإخبارية

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