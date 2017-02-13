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من وزن 120 ال 66 سر فقدانها ل 54 كيلو دون تعب و من مقاس 52 الى 36 واقع و ليس خيال

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من وزن 120 ال 66 سر فقدانها ل 54 كيلو دون تعب و من مقاس 52 الى 36 واقع و ليس خيال من وزن 120 ال 66 سر فقدانها ل 54 كيلو دون تعب و من مقاس 52 الى 36 واقع و ليس خيال

من وزن 120 ال 66 سر فقدانها ل 54 كيلو دون تعب و من مقاس 52 الى 36 واقع و ليس خيال حصريا نقدم لكم السر البسيط الذي يجعلكم تأكلون ما تشتهون و تفقدون الوزن .

 

الكيفيه البسيطة لفقدان الوزن

هي اعتمدت على خساره الشحوم ببطء و ذلك بمعدل 5 كيلو و نصف في الشهر الواحد و استغرقت مدة 10 اشهر

السر

هو اعتمادها على حساب سعراتها الحراريه مهما كان نوع اكلها فهي تعتمد على 1200 سعرة في اليوم  و في اليوم السابع من الاسبوع تصل سعراتها الحراريه الى 2000 سعرة

 

الرياضة

كانت تمارس الرياضه بمعدل 8 ساعات في الاسبوع و ليس هناك رياضه محددة بل هي متنوعه على حسب ظروفها

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