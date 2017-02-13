تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال

شيماء مصطفى

تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال حصريا على موقعنا شبكة عيون الاخبارية

مكونات موجودة في كل مطبخ هي سر من اسرار البياض الناصح بعيدا عن شراء كريمات غالية الثمن .

خلطة بياض الثلج

المكونات

خميرة الخبز الفوريه ملعقة

ملعقة حليب دافئة

نصف ملعقة ماء ورد

قطرات ليمون ( لصاحبات البشرة الدهنيه )

التحضير و الاستعمال

نخلط الخميرة بالحليب جيدا ثم نضيف ماء ورد والليمون يوضع الخليط على الوجه و الرقبه ويترك الى ان يجف وبعدها يفرك الوجه جيدا بحركات دائرية و يغسل بماء دافء و بعده ماء بارد

شبكةعيونالإخبارية

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