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تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال

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تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال

تبييض للوجه و الرقبة و لا في الاحلام في 10 دقائق ومكونات لا تخطر على البال حصريا على موقعنا الاخبارية

مكونات موجودة في كل مطبخ هي سر من اسرار البياض الناصح بعيدا عن شراء كريمات غالية الثمن .

خلطة بياض الثلج

المكونات

خميرة الخبز الفوريه ملعقة
ملعقة حليب دافئة
نصف ملعقة ماء ورد
قطرات ليمون ( لصاحبات البشرة الدهنيه )

 

التحضير و الاستعمال

نخلط الخميرة بالحليب جيدا ثم نضيف ماء ورد والليمون يوضع الخليط على الوجه و الرقبه ويترك الى ان يجف وبعدها يفرك الوجه جيدا بحركات دائرية و يغسل بماء دافء و بعده ماء بارد

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