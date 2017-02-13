أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

العشبة الخيال التي تنزل وزنك من 90 الى 70 في اقل من شهرين اشتريها الان من اقرب عطار و تعرف معنا على اسمها في بلدك

Google+ Print
العشبة الخيال التي تنزل وزنك من 90 الى 70 في اقل من شهرين اشتريها الان من اقرب عطار و تعرف معنا على اسمها في بلدك العشبة الخيال التي تنزل وزنك من 90 الى 70 في اقل من شهرين اشتريها الان من اقرب عطار و تعرف معنا على اسمها في بلدك

بما انو الاسئلة تجي كثير عن العشبه و اسمها يختلف من بلد لاخر
اول شي

هي متواجده بكثره عند العطارين لكن يجب يكون عطار تثقي فيه ليعطيك الاصليه مش اي عشبه
ثانيا لو انتي في اروبا او امريكا روحي الاماكن الي تبيع الاكلات و الاعشاب bio
راح تلاقيها عندهم
اسمها
ANDROPOGON SCHOENANTHUS
او
CAMEL GRASS

الاسماء المعروفه عند العطرين
الحلفا
حلفا بر
حلفا مكة
اذخر
قش مكة
حمرا
حشيش جمل
هشمة

استعمالاتها
للتخسيس
لتفتيت حصى لكلى و المثانه
الربو
الحمى
تضبط ضغط الدم
تطرد الديدان
مدرة للبول

طريقه استعمالها للتخسيس

تشرب 3 مرات في ليوم في مواقيت محدده دائما
هي لا تغلى لان منافعها و زيزتها الطياره تزول اذا غليت لذلك نغلي الماء جيدا و نفرغه عليها و نغطيها 10 دقائق و نشرب بعد ذلك

 


اول كوب صباحا يفضل اضافة له العسل ملعقة صغيره
اما الكوبين الاخرين يفضل اضافة قطرات الليمون

نصيحة

يجب التوقف عنها نهائيا بعد فقدان 15 الى 20 كيلو

لا ينصح بشربها لمن عندهم وزن زائد اقل من 10 كيلو

يجب الالتزام بها يوميا لفترة لا تقل عن 60 يوما و بنفس التوقيت في الشرب

3 اكواب يوميا لا يعوض حاجه جسمك للماء فيجب عدم اهمال الماء
لننتائج رائعه يجب الالتزام بمواعيد اكل ثابته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع