العشبة الخيال التي تنزل وزنك من 90 الى 70 في اقل من شهرين اشتريها الان من اقرب عطار و تعرف معنا على اسمها في بلدك

بما انو الاسئلة تجي كثير عن العشبه و اسمها يختلف من بلد لاخر
اول شي
هي متواجده بكثره عند العطارين لكن يجب يكون عطار تثقي فيه ليعطيك الاصليه مش اي عشبه
ثانيا لو انتي في اروبا او امريكا روحي الاماكن الي تبيع الاكلات و الاعشاب bio
راح تلاقيها عندهم
اسمها
ANDROPOGON SCHOENANTHUS
او
CAMEL GRASS
الاسماء المعروفه عند العطرين
الحلفا
حلفا بر
حلفا مكة
اذخر
قش مكة
حمرا
حشيش جمل
هشمة
استعمالاتها
للتخسيس
لتفتيت حصى لكلى و المثانه
الربو
الحمى
تضبط ضغط الدم
تطرد الديدان
مدرة للبول
طريقه استعمالها للتخسيس
تشرب 3 مرات في ليوم في مواقيت محدده دائما
هي لا تغلى لان منافعها و زيزتها الطياره تزول اذا غليت لذلك نغلي الماء جيدا و نفرغه عليها و نغطيها 10 دقائق و نشرب بعد ذلك
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اول كوب صباحا يفضل اضافة له العسل ملعقة صغيره
اما الكوبين الاخرين يفضل اضافة قطرات الليمون
نصيحة
يجب التوقف عنها نهائيا بعد فقدان 15 الى 20 كيلو
لا ينصح بشربها لمن عندهم وزن زائد اقل من 10 كيلو
يجب الالتزام بها يوميا لفترة لا تقل عن 60 يوما و بنفس التوقيت في الشرب
3 اكواب يوميا لا يعوض حاجه جسمك للماء فيجب عدم اهمال الماء
لننتائج رائعه يجب الالتزام بمواعيد اكل ثابته