العشبة الخيال التي تنزل وزنك من 90 الى 70 في اقل من شهرين اشتريها الان من اقرب عطار و تعرف معنا على اسمها في بلدك

شيماء مصطفى

بما انو الاسئلة تجي كثير عن العشبه و اسمها يختلف من بلد لاخر

اول شي



هي متواجده بكثره عند العطارين لكن يجب يكون عطار تثقي فيه ليعطيك الاصليه مش اي عشبه

ثانيا لو انتي في اروبا او امريكا روحي الاماكن الي تبيع الاكلات و الاعشاب bio

راح تلاقيها عندهم

اسمها

ANDROPOGON SCHOENANTHUS

او

CAMEL GRASS



الاسماء المعروفه عند العطرين

الحلفا

حلفا بر

حلفا مكة

اذخر

قش مكة

حمرا

حشيش جمل

هشمة



استعمالاتها

للتخسيس

لتفتيت حصى لكلى و المثانه

الربو

الحمى

تضبط ضغط الدم

تطرد الديدان

مدرة للبول



طريقه استعمالها للتخسيس



تشرب 3 مرات في ليوم في مواقيت محدده دائما

هي لا تغلى لان منافعها و زيزتها الطياره تزول اذا غليت لذلك نغلي الماء جيدا و نفرغه عليها و نغطيها 10 دقائق و نشرب بعد ذلك



اول كوب صباحا يفضل اضافة له العسل ملعقة صغيره

اما الكوبين الاخرين يفضل اضافة قطرات الليمون



نصيحة



يجب التوقف عنها نهائيا بعد فقدان 15 الى 20 كيلو



لا ينصح بشربها لمن عندهم وزن زائد اقل من 10 كيلو



يجب الالتزام بها يوميا لفترة لا تقل عن 60 يوما و بنفس التوقيت في الشرب



3 اكواب يوميا لا يعوض حاجه جسمك للماء فيجب عدم اهمال الماء

لننتائج رائعه يجب الالتزام بمواعيد اكل ثابته

شبكةعيونالإخبارية

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