أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

ملعقة ملح واحده على شامبو الإستحمام ستجعلك تحصلين على شعر مثالي

Google+ Print
ملعقة ملح واحده على شامبو الإستحمام ستجعلك تحصلين على شعر مثالي ملعقة ملح واحده على شامبو الإستحمام ستجعلك تحصلين على شعر مثالي

لكل فتاه وسيدة ترغب للحصول علي شعر رائع عليها إضافة ملعقة ملح إلى شامبو الاستحمام الخاص بها لمعالجة كافة مشاكل الشعر فهو له فوائد عديدة في هذه الحالات .

 

اذا كنتى تعانين من مشاكل الشعر الدهنى التى تنتج بسبب الإفرازات التى تنتجها الغدد الدهنية فى فروة الرأس فأضيفي ملعقة كبيرة من الملح إلى شامبو الاستحمام خاصتك فسوف تتخلصين نهائيا من هذه الإفرازات الدهنية والزيوت.

 

للتخلص بشكل نهائي من قشرة الشعر أيضا ينصح يجب وضع الملح للشامبو خاصتك لأنه يعمل على اعادة وحيويه بوصيلات الشعر وتجديد الدورة الدمويه وأبضا الوقاية من الفطريات والقشرة بشكل نهائي ومن الممكن ان تستخدمي الملح للتدليك دون اضافته للشامبو فقط انثري حبات الملح على فروه راسك وقومي بالتدليك لمدة 10 دقائق .

كما أن الملح يساعد بتحسين البوصيلات مما يقويها ويجعلها تنمو من جديد وخاصه لعلاج الأمراض الورائيه مثل الثعلبه لانه يعمل على تنشيط الدوره الدمويه لفروه الراس فيقوم بتحفيز الخلايا من جديد على الإنبات .وينصح ايضا بالتدليك لمده 15 دقيقه بالملح الناشف والشعر مبلل ورطيب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع