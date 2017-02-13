ملعقة ملح واحده على شامبو الإستحمام ستجعلك تحصلين على شعر مثالي

شيماء مصطفى

لكل فتاه وسيدة ترغب للحصول علي شعر رائع عليها إضافة ملعقة ملح إلى شامبو الاستحمام الخاص بها لمعالجة كافة مشاكل الشعر فهو له فوائد عديدة في هذه الحالات .

اذا كنتى تعانين من مشاكل الشعر الدهنى التى تنتج بسبب الإفرازات التى تنتجها الغدد الدهنية فى فروة الرأس فأضيفي ملعقة كبيرة من الملح إلى شامبو الاستحمام خاصتك فسوف تتخلصين نهائيا من هذه الإفرازات الدهنية والزيوت.

للتخلص بشكل نهائي من قشرة الشعر أيضا ينصح يجب وضع الملح للشامبو خاصتك لأنه يعمل على اعادة وحيويه بوصيلات الشعر وتجديد الدورة الدمويه وأبضا الوقاية من الفطريات والقشرة بشكل نهائي ومن الممكن ان تستخدمي الملح للتدليك دون اضافته للشامبو فقط انثري حبات الملح على فروه راسك وقومي بالتدليك لمدة 10 دقائق .

كما أن الملح يساعد بتحسين البوصيلات مما يقويها ويجعلها تنمو من جديد وخاصه لعلاج الأمراض الورائيه مثل الثعلبه لانه يعمل على تنشيط الدوره الدمويه لفروه الراس فيقوم بتحفيز الخلايا من جديد على الإنبات .وينصح ايضا بالتدليك لمده 15 دقيقه بالملح الناشف والشعر مبلل ورطيب .