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تخلص من تشقق القديمين سريعا باستخدام زيت الليمون

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تخلص من تشقق القديمين سريعا باستخدام زيت الليمون تخلص من تشقق القديمين سريعا باستخدام زيت الليمون

تشقق القدمين مشكلة يواجهها الكثيرون خاصة النساء اللاتي يرغبن دائما في ظهور أقدامهن بشكل جميل ونظيف وخالي من التشققات خاصة في فصل الصيف والذي تظهر به العيوب والمشاكل التي تتعرض لها القدمين والبشرة بوجه عام وخاصة السيدات اللاتي تتعرض بشكل يومي للعوامل البيئية التي تسبب أضرار للبشرة والقدمين وتظهرهما بصورة منهكة.

 

 

 

تشقق القديمين وكيفية التخلص منها

يحتاج القدمين مثل البشرة إلى العناية والاهتمام يهما من خلال استخدام المرطبات والكريمات التي تعمل على تنعيمهما وترطيبهما وإمدادهما بالمواد والعناصر التي تساعد على التخلص من الجفاف لذا فقبل القيام بدعك القدمين وإزالة الجلد الميت يجب وضعهما في الماء لمدة تبلغ حوالي عشرون دقيقة وإضافة زيوت يحتاجها القدمين مثل الليمون واللافندر وغيرهما من الزيوت المغذية والجيدة.

استخدام أحجار مناسبة للقيام بدعك الكعبين أو ما بين الأصابع أو القدمين بوجه عام، يجب المداومة على دهن القدمين بكريمات مرطبة باستمرار ولا تحتوي على دهنيات حتى يستطيع الجلد امتصاصها.

 

طريقة الحماية من تشقق القديم

تجنب غسل القدمين بالمياه الساخنة واستخدام الماء الفاتر وعدم استخدام الصابون، القيام بتجفيف القدمين عقب غسلهما ووضع الكريمات الخاصة بهما بعد الاستحمام مباشرة.

 

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