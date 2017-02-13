غدًا.. الحكومة تعلن عن 10 آلاف فرصة عمل بـ92 شركة

شيماء مصطفى

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا الثلاثاء، ملتقى تشغيل تحت عنوان:"تحيا مصر بسواعد شبابها"، وذلك في حديقة النادي السياسي بحلوان، يوفر 10 ألاف فرصة عمل للذكور والإناث، في 92 شركة بالقاهرة لمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وإعدادي، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تنظم الملتقى، بالاشتراك مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وائتلاف حب الوطن بالمحافظة تحت إشراف الدكتور حسام فودة منسق عام الائتلاف بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقاهرة، التي وفرت هذه الفرص.

وقال الوزير: إن الرواتب سيتم تحديدها وفقا لسنوات الخبرة والمؤهل العلمي وطبقًا للمهن المعروضة، مشيرًا إلى أن المهن المطلوبة، مهندسين إنتاج ، وميكانيكا، ودعم فني ،وشبكات ،وتشغيل ومبرمجين، وفني تشغيل ،وأطباء ومدرسين،ومحاسبين، وتمريض، ومهن النسيج، والنجارة والطباعة، وعمال خدمات ونظافة، وكاشير، وفي مجال الفندقة، والأمن، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وتعبئة وتغليف، والجزارة، والمخازن.

كما تشمل المهن المطلوبة، عمال دهان كهرباء وسمكرة ولحام سيارات وصيانة معدات، ومراقب جودة، ومراجع حسابات، وتيلي سيلز، وعمال تجميع ضفائر سيارات، وموظفين استعلامات، وتريكو وتفصيل وتشطيب وخياطة وتعبئة، وعمال زراير، وعراوي، ومكوجية، وأوفر، وإبرة، فضلا عن مهن كثيره متوفره بالملتقى.

ودعا الوزير الشباب بالإقبال على ملتقيات التشغيل وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص حتى يكتسبوا خبرات ويحققوا طموحاتهم، ويقيموا مشروعات صغيرة ليصبحوا من خلالها أصحاب أعمال من خلال هذه المشروعات.

وأكد الوزير أن البطالة مشكلة عالمية، وهي مسئولية المجتمع بأكمله، مشددا علي ضرورة مواجهتها بمفهوم جديد من خلال تكاتف وتكثيف جهود المسئولين والمجتمع المدني وأصحاب الأعمال والشباب والإعلام من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعًا.

وتابع: الوزارة تعمل على إقامة مثل هذه الملتقيات على مستوى جميع المحافظات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، كاشفا عن إقامة الملتقي المقبل 20 فبراير الجاري في محافظة الإسماعيلية، وفي 25 فبراير في المنيا.

شبكةعيونالإخبارية

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