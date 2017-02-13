تحذير طبي || تناول السمك المجمد "الفيليه" خطر على الصحة

سمر العشري

السمك يعد من أكثر أنواع اللحوم المفضلة لمعظم الناس لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، وفي ظل إرتفاع الأسعارالذي يعاني منه جميع الناس حالياً، يلجأ الكثيرون لشراء السمك المجمد "المستورد" الذي يباع في صورة فيليه وهو منتشر جداً بالأسواق تحت أسم "باسا" و بنجاسيوس ، وهذه الأنواع تم إكتشاف أنها مضرة جداً بالصحة من خلال إجراء دراسة طبية من فريق بحث أمريكي وتبين أنها تحتوي على مركبات سامة منها كلورات البنزين ومعادن ثقيلة وهرمونات شديدة الخطورة على الصحة.

فقد جاء تقرير من الباحثون وفقاً لما نشر في موقع "j h lifestyle" والذي حذر من تناول هذا النوع من السمك المجمد الشهير، نظراً لأنه يربى في نهر ميكونج وهو موجود بفيتنام ويعد أكثر الأنهار خطورة وتلوثاً بالعالم، علاوة على ذالك يتم تربية في أحواض بها مستويات عالية من البكتريا وتتغذى على مواد كيميائية التي تهدد الصحة، يتم تصدير هذا النوع من السمك المجمد في صورة "فيليه" إلى عدة بلدان عربية وبالفعل هو منتشر بالأسواق في المتاجر ويباع بسعر زهيدة مقارنتاً بسعر الأسماك الطازجة، ولهذا يضطر معظم الناس لشراؤه أو يخدعون لأنه لا يحتوي على الشوك فيكون أسهل خصوصاً للأطفال بل على العكس تماماً يكون أشد ضرراً وخطورة.

جدير بالذكر أن أفضل أنواع السمك هي الطبيعية الطازجة "النيلي أو البحري" ، وليس الأنواع التي تربى بالمزراع لأنها لا تحتوي على الفوائد الكاملة، لذالك لا داعي لتناول السمك المجمد و يجب شراء السمك من أماكن تضمنوها، للحفاظ على سلامة صحتكم .

شبكةعيونالإخبارية

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