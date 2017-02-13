التفاح الاخضر || فوائده واضراره .. وأيهما أفضل التفاح الأخضر أم الأحمر !

سمر العشري

يعتبر التفاح الاخضر من الفواكه التي يحبها جميع أفراد الأسرة كبيرها قبل صغيرها و ذلك نظرا للقيمة الغذائية الكبيرة الموجودة فيه، فهو يحتوي علي العديد و العديد من الفيتامينات الضرورية والتي لا غني عنها لجسم الإنسان .

يوجد أنواع عديدة من التفاح منها التفاح الاخضر و التفاح الأحمر والتفاح الأصفر فبشكل عام يعتبر التفاح مفيد جدا لصحة الإنسان فهو يساعد علي تنقية و تصفية الدم ويقوي القلب كما يعالجه من الأمراض التي قد تصيبه، كما انه يساعد علي تقوية الذاكرة ومفيد جدا لعلاج الروماتزم .

كما انه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة جدا مثل فيتامين ب بجميع أنواعه، وفيتامينات ج، والكثير جدا من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس وغيرها وغيرها من المعادن الضرورية التي لاغني عنها لجسم الانسان، لكن يتميز التفاح الأخضر باحتوائه على كميّات قليلة من السكر اذا ما قارناه مع الانواع الاخري من التفاح.

يذكر ان الفواكه الخضراء تقوم بالمساعدة على خفض خطر الإصابة بعض الأنواع الخطيرة من السرطانات كما تقلل الفواكه الخضراء فرص الاصابة بأمراض القلب كما تقوم بالمحافظة على صحة البصر والحماية من بعض العيوب الخلقيّة التي قد تصيب الأجنة.

وجاء في المثل الشائع :

تفاحة واحدة كل صباح تغنيك عن الطبيب

فوائد التفاح الاخضر :

يساعد علي فقدان الوزن الزائد

يعالج التهابات المفاصل

يساعد على عملية هضم الاطعمة

يحافظ علي جمل و نضاراة و صحة البشرة

يعالج مرض ضيق التنفس و المشاكل المتعلقة بالرئة

يقوي العظام لأنه يحتوي علي كمية جيدة من الكالسيوم

يساعد علي زيادة و نمو الشعر كما يساعد علي منع تساقطه

يعمل علي خفض نسبة الكوليسترول في الدم

يحارب الرائحة الكريهة للفم اذا تم تناوله قبل النوم

مفيد جدا في حالات الإمسالك المزمن و حالات الإسهال الشديد

غني جدا بالأحماض التي تعمل علي مقاومة الأورام السرطانية

مفيد جدا جدا لصحة الام الحامل و مفيد ايضا لصحة و سلامة الجنين

يحتوي علي كمية جيدة من حامض الأوكساليك الذي يعمل علي تقوية اللثة

يحتوي علي فيتامين ب الذي يحارب و يقاوم مرض الزها يمر و الذي يصاب به الكبار في السن

يقوي البصر لاحتوائه علي صبغة الكلوروفيل الخضراء و التي تساعد علي تقوية البصر بشكل ملحوظ

يحتوي علي البوتاسيوم و الذي بدوره يقوم بتقوية عضلة القلب و يجعل الاوعية الدموية تعمل بشكل جيد جدا

مصدر مهم جدا لمد الجسم بالطاقة لاحتوائه علي الكربوهيدرات فبالتالي هو مفيد جدا للأشخاص الرياضيين عن غيرهم

يخلص الكبد من السموم لاحتوائه علي كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد الكبد في التخلص من السموم بشكل جيد

اضرار التفاح الاخضر :

يحتوي التفاح الاخضر علي فوائد عديدة و لكن في نفس الوقت له بعض الأعراض الجانبية إذا تم الإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه.

لذلك ننصح بعدم الإفراط في تناول التفاح الاخضر بشكل مبالغ فيه.

أيهما أفضل التفاح الاخضر أم التفاح الأحمر :

قد يتساءل البعض أيهما أفضل التفاح الاخضر أم التفاح الأحمر وما هو النوع المفيد لصحة الإنسان ؟ هل التفاح الأخضر هو المفيد أم التفاح الأحمر؟ في الحقيقة لا يوجد نوع من التفاح يتفوق علي النوع الأخر لان كل نوع يحتوي علي أشياء ومميزات وفوائد لا توجد في النوع الآخر لذلك لا نستطيع أن نقول أن التفاح الأحمر افضل من التفاح الأخضر أو أن نقول التفاح الأخضر افضل من التفاح الأحمر فمثلا علي سبيل المثال لا الحصر التفاح الأحمر تعتبر قشرته الخارجية صعبة المضغ بعض الشي و بالرغم من ذلك إلا أن اللب الموجود فيه من الداخل يتميز بكثرة السائل الموجود فيه من الداخل فهو يعتبر الأفضل للعصير عن التفاح الاخضر كما ان التفاح الأحمر هو اكثر أنواع التفاح استيرادا و انتشارا في الوطن العربي و الشرق الأوسط. بينما التفاح الاخضر مصدر مهم جدا لإمداد الجسم بالطاقة كما انه يحتوي علي فيتامينات A و فيتامينات B و فيتامينات C بالإضافة إلي فيتامينات E و التي تساعد في تبيض الوجه و البشرة السمراء كما انه يجعلك الوجه ناصع البياض إذا تم استخدامه كماسك للوجه.

شبكةعيونالإخبارية

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