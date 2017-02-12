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حظك اليوم برج القوس الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج القوس

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك، وستلقى الأصداء التي تتوقعها بعد طول انتظار، وتكون إيجابية عليك وعلى الشريك

صحياً: يتأكد لك يوماً بعد يوم أن السباحة رياضة مفيدة جداً وتريحك نفسياً كثيراً

 

ابراج مكتوب

 

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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