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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الإثنين 13/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة يحسدكما عليها القريب والبعيد

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد

 

ابراج مكتوب

 

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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