أخطاء يقع فيها الرجل عند غسل الوجه

شيماء مصطفى

يقتصر اهتمام العديد من الرجل فيما يتعلق بالعناية ببشرة الوجه على غسلها مكتفين في ذلك بالصابون العادي، دون دراية بطرق العناية الصحيحة بالبشرة.

ويفضل الكثير من الرجال استخدام الصابون العادي أو سائل الاستحمام عند غسل الوجه، حيث يعتقدون أن هذه الطريقة جيدة وكافية، كما يرتكبون خطأين شائعين أيضا عند تنظيف الوجه.

وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" عن خطأين يقع فيهما الرجال عند غسل الوجه، وذلك نقلاً عن الدكتور، تيرينس كيناي، طبيب الأمراض الجلدية.

وقال كيناي إن الرجال لا يدركون عموما كيفية استخدام منتجات العناية بالبشرة، لافتاً إلى أن الرجال يتبعون طريقتين خاطئتين في غسل الوجه: الأولى، الإفراط في غسل الوجه، مما يسبب تهيج البشرة وجفافها لاحقا.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في استخدام أنواع رخيصة من الصابون غير مناسبة لبشرة الوجه، مما يؤدي إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجلد ليبدو صحيا.

وفي هذا الصدد ينصح "كيناي" الرجال باستخدام الصابون والمنظفات المخصصة للوجه، كما يفضل احتواء هذه المنتجات على مرطب مناسب، بما في ذلك زبدة الشيا وفيتامين E، ما يضمن نظافة البشرة وحفاظها على توازن محتوى الدهون التي تحتاجها.

شبكةعيونالإخبارية

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