رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء متحف الحضارة

شيماء مصطفى

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأوضح القرار الذى تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن مجلس الأمناء يشكل أولًا من التالية صفاتهم أو أسماؤهم: وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التعاون الدولي ووزير المالية والوزير المختص بشئون الآثار ووزير السياحة.

كما يضم المجلس في عضويته من خبراء الآثار المصريين الأستاذ الدكتور على رضوان أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور علا العجيري أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق.

ويضم المجلس من الشخصيات العامة المصرية الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، والسيدة السفيرة مشيرة خطاب، والأستاذ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويضم مجلس الأمناء من خبراء الآثار الأجانب رئيس قسم المصريات بجامعة لندن أو من يمثله، ورئيس قسم الآثار والفنون الإسلامية بجامعة باريس (السوربون) فرنسا أو من يمثله.

ويضم المجلس من الشخصيات العالمية من الأجانب مدير متحف شنغهاي بالصين أو من يمثله، ورئيس مؤسسة جيتى أو من يمثله، ومدير عام منظمة اليونسكو أو من يمثله، والسيد كريم أغاخان رئيس مؤسسة الأغاخان أو من يمثله.

ونص القرار على أن يتم العمل به اعتبار من اليوم.

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