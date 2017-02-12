وزيرة الهجرة: إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك.. بشرط

شيماء مصطفى

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، أن الوزارة بصدد مشروع الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين بالخارج .

وقالت خلال لقائها أمس مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها "مساء DMC"، سيتم الإعفاء ولكن بشروط ترتبط بتحويلات المصريين بالخارج لمدة سنة ويتم تنظيمها على شرائح طبقاً لنوع السيارة التي سيتم إعفائها، على أن يكون الإعفاء الجمركي على سيارة واحدة.

وأضافت أن الوزارة استعانت بخبرات دول أخرى تطبق الإعفاء الجمركي مثل المغرب والجزائر وتونس، هذا بخلاف التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ المشروع دون الإضرار بالصناعة المحلية والتنسيق مع وزارة المالية التي ستتأثر حصيلتها الجمركية.

شبكةعيونالإخبارية

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