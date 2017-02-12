أنباء عن إصابة زعيم تنظيم ''داعش'' لم تؤكدها السلطات العراقية المعنية

شيماء مصطفى

ترددت أنباء عن إصابة زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولم يصدر عن خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أو خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية أو أي مسؤول رسمي عراقي تأكيد لذلك.

وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح اليوم الأحد-، إن "البغدادي" أصيب خلال غارات استهدفت اجتماعات لقيادات التنظيم في ثلاثة مناطق هي: عكاشات والزلة والعبيدي بالقائم غربي محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.

وأشار إلى أن البغدادي أصيب مع عدد من قادة التنظيم في غارة نفذها طيران التحالف الدولي في القائم غربي محافظة الأنبار، قتل خلالها قيادات في التنظيم وعشرات من الانغماسيين بداعش .. ورجح المصدر، وجود البغدادي في اجتماع منطقة الزلة بقضاء القائم.

وأضاف أن البغدادي وقادة في التنظيم كانوا قادمين من سوريا باتجاه العراق في رتل من السيارات، وأن البغدادي دخل القائم بسيارة مدنية سبقهما تأمين المنطقة بواسطة طائرات مسيرة للتجسس.

يذكر أنه أعلن أكثر من مرة إصابة أو مقتل البغدادي من قبل التحالف الدولي أو السلطات العراقية، حيث كان آخر ظهور صوتي له قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل في أكتوبر الماضي.

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شبكةعيونالإخبارية

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