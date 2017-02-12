لماذا يجب تحديث تطبيق ''واتساب'' الآن؟

شيماء مصطفى

عززت خدمة التراسل الفوري، واتساب، من حماية حسابات مستخدميها، بتوفير ميزة التحقّق بخطوتين على تطبيقها على كافة المنصات، بحسب ما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

بموجب خاصيّة التحقّق بخطوتين، يُمنع الغرباء دون تفعيل وإرسال الرسائل عبر التطبيق عن بُعد، باستخدام رقم هاتف المستخدم، إذ يُستلزم حينها إدخال رمز مرور مُكوّن من ستة أرقام لفتح الحساب، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتم استدعاء هذا الرمز عند فتح الحساب على جهاز جديد.

وكانت الميزة قد تم اختبارها على عدد صغير من الهواتف منذ نوفمبر الماضي، ليتم طرحها الآن في إصدار جديد للتطبيق على الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، آي أو إس، وويندوز.

لتفعيل الميزة الجديدة، يستوجب على المستخدم تحديث تطبيق واتساب، والتوجّه إلى صفحة الإعدادات، واختيار Account "- حساب"، ثم النقر على ميزة التحقق بخطوتين - Two-step verification، ومن ثمّ يتم تفعيل الميزة باختيار ميزة enable.

بعد ذلك، يطلب التطبيق من المستخدمين تزويده بعناوين بريدهم الإلكتروني، للاستعانة بها إذا حاول أحد المستخدمين استرداد حسابه حال نسى رمز المرور الخاص به.

تقول الشركة إنها: "ستقوم بإرسال رابط على عنوان البريد الإلكتروني بالمستخدم لإيقاف تفعيل ميزة التحقق بخطوتين حال نسى المستخدم رمز المرور ذي الستة أرقام، حماية لحسابات المستخدمين"، وفقًا لما كتبته على صفحة التعليمات على موقعها الإلكتروني.

وتشير خدمة واتساب إلى أنها ستطلب من المستخدمين إعادة إدخال الرمز المروري الخاص بهم بشكل دوري، لمساعدتهم على إبقائه محفوظًا في ذاكرتهم تجنبًا لنسيانه.

وعليه، ما إن يتم تفعيل خاصية التحقّق بخطوتين، لن يبقى أي شخص غريب قادرًا على إنشاء حساب على واتس اب باستخدام رقم هاتف شخص آخر، دون كتابة رمز المرور الخاص به.

ويمكن تعطيل الميزة الجديدة على واتساب في الوقت الحالي، مباشرة من الهاتف المحمول، بدون إدخال رمز المرور، ومن ثّم إذا سُرِق هاتف المستخدم فإن حسابه على خدمة التراسُل الفوري سيُصبح مهدّدًا بالخطر.

غير أن عملية التحقّق بخطوتين تساعد على حماية المستخدمين من محاولات اختراق حساباتهم على واتساب عن بُعد.

شبكةعيونالإخبارية

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