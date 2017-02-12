بالفيديو .. أشهر 5 لاعبين دفعوا ثمن هزيمة الأهلى والزمالك قبل حسين السيد

شيماء مصطفى

دفع حسين السيد مدافع الأهلى بجانب حسام البدرى المدير الفنى للفريق ثمن الهزيمة من الزمالك لكأس السوبر المصري بركلات الجزاء الترجيحية مساء الجمعة.



حسين السيد لم يكن أول اللاعبين الذين تحولوا إلى كبش فداء للهزيمة فقد سبقه أكثر من لاعب للقطبين فى أخر ربع قرن تعرضوا لإنتقادات مماثلة وابرزهم :



1-علاء إبراهيم

تعرض علاء إبراهيم مهاجم الأهلي الذى تعاقد معه الأحمر من المنيا لخلافة أحمد فيليكس إلى انتقادات واسعة بسبب اضاعته لفرصة سهلة أمام الزمالك موسم 2000 -2001 .



وتحولت أهداف علاء إبراهيم بمباريات القمة إلى شؤوم بين جماهير ناديه بسبب عدم فوز النادي الأحمر عندما يسجل علاء إبراهيم .



وأهدر المهاجم القادم من المنيا فرصة لا تضيع عام 2001 انقذها مدحت عبد الهادي وقت كان الأهلى والزمالك متعادلين 1-1 ليخسر الفريق الأحمر ويتعرض علاء للهجوم مثلما تعرض عقب اهدار فرصة مماثلة أمام هارتس أوف أوك ايضاً منعت فريقه من الفوز بنفس الموسم.

- رضا سيكا



موسم 2001-2002 تحول رضا سيكا القادم من أهلي جدة إلى الزمالك إلى كبش فداء الهزيمة بسداسية من الأهلي مع المدير الفنى الألماني أوتوفيستر.



سيكا لعب مدافعاً فى طريقة اوتو 4-4-2 وظهر بصورة سيئة فى أول مشاركاته مع الأبيض.

- أحمد السيد



الهزيمة الوحيدة للأهلى التى تعرض لها فى الدور الثاني فى بداية الولاية الثانية لمانويل جوزيه موسم 2003 -2004 تحملها أحمد السيد مدافع الفريق.



وارتكب السيد خطأ فادحاً بالإعتداء على حسام حسن بدون كرة ليطرد قبل اقل من ربع ساعة ويتسبب فى خسارة الأهلى 1-2 .

- أحمد غانم سلطان



ارتكب أحمد غانم سلطان خطأ لا يغتفر فى الدقيقة الأخيرة من مواجهة فريقه مع الأهلي موسم 2009-2010 منحت الأحمر التعادل 3-3 ونال بسببه انتقادات واسعة .



وأعاد سلطان الكرة بالخطأ إلى متعب فى الدقيقة الأخيرة لتنتهي الهجمة بهدف قاتل لبركات تعادل به الأهلى مع الزمالك 3-3 لتلاحق اللعنات غانم سلطان.

- حسين السيد



ليست المرة الأولي التى يتعثر فيها السيد أو يتعرض إلى انتقادات فقد سبق وأن ارتكب الظهير الأيسر للأهلى خطأ لا يغتفر بمباراة الزمالك كأس مصر الموسم قبل الماضى تسبب فى خسارة فريقه للكأس.



وفشل السيد فى تشتيت كرة عرضية ليستغلها باسم مرسي ويسجل ليخسر الأهلى بطولة كاس مصر ويتعرض السيد إلى انتقادات لاذعة هو الأخر.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads