وزير الكهرباء: أسعار جديدة للاستهلاك أول يوليو المقبل​

شيماء مصطفى

أعلن المهندس محمد شاكر- وزير الكهرباء والطاقة، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، التي راعت محدودي الدخل، وتحميل الأغنياء من أصحاب الاستهلاك الأعلى الجزء الأكبر من الزيادات الجديدة.

وقال شاكر- خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأحد- إن الوزارة تعمل على توفير العدادات الذكية مسبوقة الدفع على المشتركين الجدد، بعد إجراءها لمناقصة شملت 6 شركات لإدخال 250 ألف عداد موزعة على المحافظات المختلفة، لقطع الطريق على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف شاكر أن الوزارة رفضت استيراد 3 ملايين عداد كودي من الخارج، في إطار الاعتماد على العدادات المصنوعة محليًا، تمهيدًا لإجراء مناقصات على مليون عداد في ظل حجم الطلب المتزايد، الذي وصل إلى 2.6 مليون عداد للمشتركين الجدد، في ظل تركيب ما بين 100 إلى 150 ألف عداد شهريا.

واعترف شاكر- خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب- بسوء الخدمة في الصعيد، لعدم وجود محطة توليد على مدى 600 كيلو متر، من أسوان جنوبا وصولا إلى أسيوط، منوها إلى وجود خطة لتوفير 37.5 مليار جنيه لإنشاء محطات جديدة خلال العامين المقبلين، وتوزيع الكهرباء خلال 3 سنوات، تشمل تركيب 9152 محول، أغلبها بمحافظات الصعيد.

من جانبه، أوصى المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، بسرعة انتهاء الوزارة من توصيل كابلات الكهرباء بمركز البلينا بسوهاج، وتركيب العدادات الكودية المتأخرة التي دفع الأهالي رسومها، وإرسال الوزارة بيان كامل عن التعيينات المقررة بشركات الكهرباء.

شبكةعيونالإخبارية

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