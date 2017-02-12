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ائتلاف 25-30 يبحث توصية ''قيم النواب''بإسقاط عضوية السادات

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ائتلاف 25-30 يبحث توصية ''قيم النواب''بإسقاط عضوية السادات ائتلاف 25-30 يبحث توصية ''قيم النواب''بإسقاط عضوية السادات

يعقد عدد من أعضاء ائتلاف 25-30 بمجلس النواب، اجتماعًا الآن؛ لبحث توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

ويشارك في الاجتماع المنعقد حالياً ببهو قاعة 25 يناير بالبرلمان، كلا من النواب أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، محمد عبد الغني، أحمد الشرقاوي، خالد عبدالعزيز، وضياء الدين داود، إلى جانب عدد آخر من أعضاء الائتلاف.

وكشفت مصادر مطلعة بالائتلاف أن الاجتماع يهدف البحث عن حل مناسب للخروج من مأزق توصية لجنة القيم، مؤكدة أن هناك محاولة لفتح حوار موسع مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وعضوية وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان.

وأضافت المصادر أن نواب 25-30 سيناقشون محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، فى ذلك الأمر، مؤكدة أن إسقاط عضوية النائب ليس في صالح البرلمان.

كانت لجنة القيم بمجلس النواب، انتهت خلال اجتماعها اليوم، من إعداد تقريرها بشأن ما نسب للنائب محمد أنور السادات من مخالفات ونسبت إليه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي، أن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية السادات فى الوقائع المنسوبة إليه بوضع توقيعات للنواب على مشروع قانون تقدم به.

وقال الطماوي، إن اللجنة أقرت أيضًا في الواقعة الثانية المنسوبة إليه وهي تسريب مشروع قانون مقدم من ، بحرمانه دور انعقاد كامل، فيما أن الواقعة الثالثة، والتي تتعلق بجمع معلومات حول مجلس النواب وإرسالها للاتحاد البرلماني الدولي، فأوصت اللجنة بإسقاط عضويته.

وسلمت اللجنة تقريرها إلى الهيئة مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

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