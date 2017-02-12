بالصور.. إضراب موظفي ''التأمين الصحي'' في سوهاج

شيماء مصطفى

دخل عدد كبير من الإداريين العاملين بعيادات وأفرع التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، في إضراب عن العمل، احتجاجًا على ما سموه "عدم مساواة الهيئة بين العاملين في صرف الحوافز والبدلات".



وقال العاملون في بيان مشترك، إنهم أضربوا عن العمل بعد فشل محاولاتهم في الحصول على مستحقاتهم رغم طرقهم كافة الأبواب المسئولة، منتقدين عدم المساواة بين العاملين في بنود الحوافز والبدلات.



وتحاول الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج إقناع العاملين بفك الإضراب واللجوء للطرق القانونية لتلبية مطالبهم.





شبكةعيونالإخبارية

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