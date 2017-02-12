غرق طفلة 3 سنوات فى ترعة امام منزلها بالمنوفية

وعلى الفور بدأت التحقيقات وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات بغرق طفلة بترعة بدائرة المركز، ثم انتقلت الجهات المختصة لتعيين المكان وفحص الحالة تبين غرق الطفلة “ياسمين وعمرها 3 سنوات ومقيمة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، وبسؤال كل من: والدها 32 عاما موظف، ووالدتها 25 عاما ربة منزل، أفادا بأنه أثناء قيام طفلتهما باللهو أمام المنزل سقطت بالترعة وتوفيت غرقا فى الحال.

وبذالك تم نفى وجود اى شبهه جنائية،وبعد توقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيج الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 971 إدارى مركز السادات لسنة 2017، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.