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وزارة التموين || صرف 40% من السلع التموينية عن فبراير الجاري

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وزارة التموين || صرف 40% من السلع التموينية عن فبراير الجاري وزارة التموين || صرف 40% من السلع التموينية عن فبراير الجاري

أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن السلع المدعمة سيتم صرفها بشكل يومي، منوهاً انه سيتم صرف 40% من المقررات عن شهر فبراير الجاري.

وأشار أن السيد اللواء محمد مصيلحي وزير قد أمر بتوفير السلع للمواطنين بالأكشاك بأسعار مخفضة، خاصةً السللع الأساسية كالزيت والسكر والأرز، وأيضاً تأمين توافر اللحوم والدواجن في الجمعيات الاستهلاكية.

وأكد السيد اللواء، أن الحكومق قد شارعت في تطبيق عدد من الإجراءات الحاسمة لتواجة ارتفاع الأسعار والغلاء المبالغ فيه والغير متوقع للسلع، وتتضمن الإجراءات، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح .

واستكمال خطة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لتوفير احتياجات المواطن أملاً ألا تتكرر مآساة الأشهر الماضية بسبب تكاسل القطاع الخاص عن توفير السلع الأساسية المحلية والمستوردة، وسيتم ذلك من التمويل الذي وافق عليه البنك المركزي لتوفير سلع التموين، ويصل إلى مليار و 800 دولار.

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