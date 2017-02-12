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مقتل شاب بمنطقة الزيتون بسبب إنقطاع المياه

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مقتل شاب بمنطقة الزيتون بسبب إنقطاع المياه مقتل شاب بمنطقة الزيتون بسبب إنقطاع المياه

قد يتشاجر البعض منا علي أحد المشكلات التي تحدث في حياتنا اليومية بشكل طبيعي سواء مع الغرباء أو الجيران، ولكن معظم الوقت يتم التفاهم بين الطرفين ولا تحدث أي مشكلة بينهم ولكن أن ينتهي الحال بالقتل فهذا يعتبر شئ غريب جداً وهذا ما حدث مع شاب بمنطقة الزيتون بالقاهرة لقي مصرعه عندما تشاجر مع جاره.

حيث قد تلقي رئيس مباحث قسم الزيتون المقدم أحمد لطفي بلاغاً من الأهالي يفيد بمقتل شاب بعدة طعنات كبيرة ونافذة بأنحاء الجسم، حيث اأفادت تحريات ضباط الشرطة بأن المجني عليه والذي يدعي نادر منير قد تشاجر مع جاره والذي يسكن معه بنفس المبني، حيث كان الشجار بينهم حول إنقطاع المياه عن المجني عليه.

حيث قام المجني عليه بالتشاجر مع جاره بسبب إنقطاع المياه عنه وذلك بسبب أن جاره يقوم بإصلاح ماسورة المياة التي بالمبني، فقام جاره بقتله بعدد من الطعنات جاءت بمصرعه عل يالفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه القضية.

 

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