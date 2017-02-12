انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأحد 12/2/2017

شهد أسعار الحديد في مصر هبوط كبير ، و يرجع التراجع الكبير و المفاجئ للأسعار إلى توقف سوق العقار والتشيد بشكل كبير بعد زيادة الأسعار الجنونية لمواد البناء حيث كان السعر وصل إلى عشرة ألاف و نصف جنيه لطن الحديد، كما أن حالة الركود ووجود كميات كبيرة من الحديد بالأسواق بالإضافة إلى سعر طن الحديد المستورد المنافس أدى إلى نزول أسعار الحديد في مصر.
سعر الحديد اليوم الأحد :
|سم الشركة
|إسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|9100 جنية
|9100 جنية
|الدخيلة
|9100 جنية
|9100 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|9025 جنية
|9025 جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|9100 جنية
|9100 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8900 جنية
|8900 جنية
|حديد الكومي
|الكومي
|–
|–
|حديد المعادي
|المعادي
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8850 جنية
|8900 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد الوطنية
|الوطنية
|–
|–
|حديد اركو
|اركو
|8850 جنية
|8850 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8850 جنية
|8900 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8850 جنية
|8900 جنية
سعر الأسمنت اليوم الأحد :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|720 جنية
|720جنية
|النصر
|690جنية
|695جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|780جنية
|790 جنية
|الفهد
|700 جنية
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|690جنية
|695 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700جنية
|700جنية
|حورس
|690جنية
|690جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنية
|785 جنية
|الصخرة
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|710 جنية
|710جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|695جنية
|700جنية
|الممتاز
|710 جنية
|740 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|705جنية
|705جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|700 جنية
|700 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنية
|720 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|715جنية
|720 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|720جنية
|725 جنية
|تكنو
|675جنية
|680 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|720جنية
|725 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|700 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|755 جنية
|755 جنية
|السويدي
|السويدي
|695 جنية
|700جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|685جنية
|685 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|775 جنية
|785 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680جنية
|685جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|785 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|775 جنية
|البرج
|780 جنية
|780 جنية
|الساحل
|850 جنية
|850 جنية