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انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأحد 12/2/2017

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انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأحد 12/2/2017 انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأحد 12/2/2017

شهد الحديد في هبوط كبير ، و يرجع التراجع الكبير و المفاجئ للأسعار إلى توقف سوق العقار والتشيد بشكل كبير بعد زيادة الأسعار الجنونية لمواد البناء حيث كان السعر وصل إلى عشرة ألاف و نصف جنيه لطن الحديد، كما أن حالة الركود ووجود كميات كبيرة من الحديد بالأسواق بالإضافة إلى سعر طن الحديد المستورد المنافس أدى إلى نزول أسعار الحديد في مصر.

اليوم الأحد :

سم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية
الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية
حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية
حديد الكومي الكومي
حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8850 جنية 8900 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد الوطنية الوطنية
حديد اركو اركو 8850 جنية 8850 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8900 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8900 جنية

 

اليوم الأحد :

 

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720جنية
النصر 690جنية 695جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 695 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 700جنية
حورس 690جنية 690جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 680جنية 680 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية
أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية
أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية
السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية
تكنو 675جنية 680 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية
السويدي السويدي 695 جنية 700جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

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