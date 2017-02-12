انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأحد 12/2/2017

سمر العشري

شهد أسعار الحديد في مصر هبوط كبير ، و يرجع التراجع الكبير و المفاجئ للأسعار إلى توقف سوق العقار والتشيد بشكل كبير بعد زيادة الأسعار الجنونية لمواد البناء حيث كان السعر وصل إلى عشرة ألاف و نصف جنيه لطن الحديد، كما أن حالة الركود ووجود كميات كبيرة من الحديد بالأسواق بالإضافة إلى سعر طن الحديد المستورد المنافس أدى إلى نزول أسعار الحديد في مصر.

سعر الحديد اليوم الأحد :

سعر الأسمنت اليوم الأحد :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720جنية النصر 690جنية 695جنية أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 695 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 700جنية حورس 690جنية 690جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية تكنو 675جنية 680 جنية أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية السويدي السويدي 695 جنية 700جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads