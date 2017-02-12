أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

“وزارة الإسكان” تطرح وحدات سكنية للشباب بمقدم 5000 جنيهًا وقسط شهري 480 جنيهًا بـ 18 محافظة والتقديم حتى 3 مارس 2017

  • مصر
  • 186
Google+ Print
“وزارة الإسكان” تطرح وحدات سكنية للشباب بمقدم 5000 جنيهًا وقسط شهري 480 جنيهًا بـ 18 محافظة والتقديم حتى 3 مارس 2017 “وزارة الإسكان” تطرح وحدات سكنية للشباب بمقدم 5000 جنيهًا وقسط شهري 480 جنيهًا بـ 18 محافظة والتقديم حتى 3 مارس 2017

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قد بدأت في الإعلان الرابع ” المليون وحدة سكنية ” وذلك من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد 18 محافظة على مستوى جمهورية العربية، وأن عدد الوحدات السكنية عشرون ألف وحدة سكنية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن موعد الحجز للالتحاق بالحجز في الوحدات السكنية بداية من أول شهر فبراير الجاري وحتى 3 مارس 2017 القادم؛ وقد أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بإن هذا الإعلان بالحجز في الوحدات السكنية للشباب بسبب حرص وزارة الإسكان والمجتمعات على طرح الوحدات السكنية للمواطنين المصريين من خلال الإعلان عنها.

 

وأن الوحدات السكنية جاهزة من الجميع من حيث الإنشاء والخدمات، وقد أشار الوزير بأن الوحدات السكنية سوف يتم طرحها 90 مترًا ومكونة من ثلاثة غرف وصالة، وكاملة التشطيب والتسليم على المفتاح والوحدات السكنية بنظام التمليك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين