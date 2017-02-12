“وزارة الإسكان” تطرح وحدات سكنية للشباب بمقدم 5000 جنيهًا وقسط شهري 480 جنيهًا بـ 18 محافظة والتقديم حتى 3 مارس 2017

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قد بدأت في الإعلان الرابع ” المليون وحدة سكنية ” وذلك من ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد 18 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية، وأن عدد الوحدات السكنية عشرون ألف وحدة سكنية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن موعد الحجز للالتحاق بالحجز في الوحدات السكنية بداية من أول شهر فبراير الجاري وحتى 3 مارس 2017 القادم؛ وقد أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بإن هذا الإعلان بالحجز في الوحدات السكنية للشباب بسبب حرص وزارة الإسكان والمجتمعات على طرح الوحدات السكنية للمواطنين المصريين من خلال الإعلان عنها.

وأن الوحدات السكنية جاهزة من الجميع من حيث الإنشاء والخدمات، وقد أشار الوزير بأن الوحدات السكنية سوف يتم طرحها 90 مترًا ومكونة من ثلاثة غرف وصالة، وكاملة التشطيب والتسليم على المفتاح والوحدات السكنية بنظام التمليك.

شبكةعيونالإخبارية

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