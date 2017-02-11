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لإشباع رغباتها المحرمة.. عذبت ابنتها بـ''النار والكهرباء'' بمساعدة زوجها ''العرفي''

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لإشباع رغباتها المحرمة.. عذبت ابنتها بـ''النار والكهرباء'' بمساعدة زوجها ''العرفي'' لإشباع رغباتها المحرمة.. عذبت ابنتها بـ''النار والكهرباء'' بمساعدة زوجها ''العرفي''

تجردت سيدة من مشاعر الأمومة بقرية المعصرة التابعة لمكز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأقدمت على تعذيب نجلتها بالكهرباء والنار، بمساعده زوجها والذي يرتبط بها بعقد زواج عرفي، من أجل التخلص منها لإشباع رغباتها المحرمة.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس بأنه اثناء تواجد النقيب كريم الشهاوي، ضابط مندوب المركز بخدمته، فوجىء بشخص يدعى إبراهيم بدير أمين، ومقيم المعصره ببلقاس، يحمل طفلة تدعى "ريتاج .ن.ع"، 4 سنوات، وعليها آثار تعذيب وحروق وشعرها محلوق تمامًا.

وبسؤال الطفلة، أفادت أن والدتها تدعى "حميدة. ل.أ"، مقيمه بالمعصرة "مطلقة" ومتزوجة عرفيًا من "رضا .م.خ"، والاثنين أقدما على حلق شعرها وتعذيبها وحرقها باستخدام الكهرباء والتخلص منها، فقامت بالاستغاثه بجارهم في أثتاء وجودهما خارج المنزل.

انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من ضبط الأم وزوجها العرفي، وبمواجهتهما بالطفله أقرت بأنهما من قاما بتعذيبها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4470 إداري بلقاس.

استدعت النيابة والد الطفله الذي حضر من الغردقة، وتسلم نجلته، وبالعرض على النيابة، قررت تحويل الطفلة للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات.

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