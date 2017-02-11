بالصور.. ظهور تمساح بالنيل في أسوان.. والمحميات: اللقطات في هذه المنطقة

شيماء مصطفى

سادت حالة من الرعب بين أهالي في أسوان بعد نشر رواد بمواقع التواصل الاجتماعي لصور لتمساح يقف على صخرة بحافة نهر النيل قالوا إنها التقطت بالمنطقة المواجهة لجزيرة الناباتات.

ونفى الدكتور إكرامي الأباصيري مدير وحدة رصد التماسيح ومحمية وادى العلاقي بأسوان، في تصريحات صحفية، وجود التمساح فى نهر النيل مرجحًا، أن تكون الصورة التقطت فى بحيرة ناصر".

وقال الأباصيري:"حجم التمساح الذي ظهر في الصور لايمكن أن يكون في النيل فالموجودة بالنهر لا يتعدى طولها 20 سنتيمترًا، وغالبًا يلقي بها الصيادين والسياح الذين يجلبونها من بحيرة ناصر، خشية ملاحقتهم قانونيًا، بعدها يصطادها جهاز حماية البيئة ويعيدها لمكانها الأصلي".

وأضاف الأباصيري:" لمزيد من الاطمئنان شكلنا فريق عمل متخصص من إدارة المحميات الطبيعية واعتبارًا من صباح الغد الأحد سنجري مسحًا كاملًا للمنطقة التي قيل إن هذه الصورة التقطت فيها والمجاورة لها لنتأكد.. وفي حالة وجود التمساح سنصطاده ونعيده لبحيرة ناصر مرة أخرى".

شبكةعيونالإخبارية

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