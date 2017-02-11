حظك اليوم برج العقرب الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تواجهك اليوم أفكار جديدة ، وتنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة، يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حال نجاحك



عاطفياً: يجب أن تُظهر بعض الصراحة في علاقتك، الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة ، كاشفة لجانب جديد تماماً من ذاتك



صحياً: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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