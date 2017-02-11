حظك اليوم برج الثور الأحد 12/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: إن كنت من محبي المضاربة في البورصة عليك أن تستغل هذه الفرصة لأنك ستحصل على أرباح كثيرة



عاطفياً: التفكير بشأن علاقتك المتوترة بالحبيب لن يجدي كما تعتقد، حاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتعتمد على المواجهة للتخلص من ظنونك



صحياً: ابتعد عن المشروبات المنبهة اليوم، فأنت بحاجة إلى التخلص من السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات كافية من النوم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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