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شيخ قبيلة العمارين بالسويس: طالبنا بتشكيل لجنة المصالحة خلال أسبوع

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شيخ قبيلة العمارين بالسويس: طالبنا بتشكيل لجنة المصالحة خلال أسبوع شيخ قبيلة العمارين بالسويس: طالبنا بتشكيل لجنة المصالحة خلال أسبوع

قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين بالعين السخنة بالسويس، إن شيوخ القبائل خلال لقائهم أمس بالإسماعيلية طالبوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية والحكومة الجديدة، تشكيل لجنة من الحكماء من أجل المصالحة الوطنية، والمطالبة بتفعيل هذه اللجنة خلال أسبوع.

وأضاف شيخ قبيلة العمارين لـ"اليوم السابع" أن اللقاء الذى عقد بالكيلو10 بطريق الإسماعيلية بورسعيد، بحضور ممثلين عن 77 قبيلة على مستوى الجمهورية وبمشاركة الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، كان للتأكيد على تأييد القوات المسلحة والشرعية الشعبية، مشيرًا إلى أن القبائل العربية لن تتأخر بالتنسيق مع الجيش لحماية من أى تطرف وجماعات إرهابية، وأنهم لن يتوقفوا عن تقديم العون للقوات المسلحة لحماية مصر وكافة المناطق الحدودية.

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مصر 365

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