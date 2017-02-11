إنهيار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 11 فبراير 2017

سعر الدولار اليوم السبت 11/2/2017 ، سيطرت حالة من الانخفاض المتوقع على سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك ، سجلت اسعار الدولار اليوم انخفاض ، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في “البنك المصري لتنمية الصادرات” بسعر 17.93 جنيه للشراء ، اما بنك البركة سجل 17.05 أما بنك القاهرة 18.06 ، قد تم تحرير سعر صرف الجنيه في 4 نوفمبر 2016 ، يستمر النشاط على الاستقرار ، ولهذا الحق للبنوك في حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب ، بعدما كان وصل قبل في نهاية العام السابق لرقم تاريخي وكاد أن يتعدى 20 جنية داخل بعض البنوك ، ويبدو أن البنوك استقرت في المرحلة الأخيرة علي سعر الدولار مقابل الجنية المصري ، أكدت مصادر صباح اليوم أن الدولار سيعاود النشاط مرة أخري للانخفاض ، لعدم احتياج البنوك إلي كميات كبيرة من العملة الأجنبية ، ويوجد توفير سيولة دولارية للعملاء.

نتابع الأسعار علي مدار اليوم حتي وصل السعر الآن في بعض البنوك 17.05 هو الأقل حتي اليوم ولاكن دعنا نتابع معكم اليوم جميع الأسعار في البنوك ، لتغير العملة بأعلي سعر في مصر ، اليوم تلتزم البنوك باستقرار من بداية تعويم الجنية المصري بالرغم من بعض البنوك التي ترفع الأسعار فهي عدد قليل بسبب اقليه فروع هذه البنوك والعكس يوجد ارتفاع مستمر في الأسواق الموازية ، ولهذا نتعرف علي سعر الدولار في السوق السوداء بعد أختلاف الأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنوك سنتابع نشاط البنوك اليوم وهل سيظل علي نفس الأسعار مثل الأمس لذلك قمنا بعمل جدول في نبأ العرب سوف نحدثه باستمرار لحظة بلحظة وسوف نقدم لكم في هذا الجدول البنك الأفضل والأعلى سعراً للدولار، والبنك الأقل في سعر الدولار، ويمكنك الاختيار بين هذه البنوك، كما أننا سوف نقوم بعرض سعر الدولار في السوق السوداء وهذه الأسعار ليست 100% ولاكن يوجد ارتفاع في الأسواق الموازية ، ويمكنك أختيار السعر الأفضل سواء في حالة البيع او الشراء ، تابع معا.

استمرار الانخفاض لأسعار الدولار بالبنوك ، سعر الدولار اليوم في البنوك وننشر لكم اليوم جدول بأسعار العملة الصعبة وأيضا نتابع جميع العملات في مصر علي مدار 24 ساعة ، و كما يتضح من الجدول ، أن سعر الدولار مختلف من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها اسعار أقل ، هذا الجدول به سعر الدولار لجميع البنوك التي تعمل في مصر شاهد الجدول.

متابعة لسعر البيع و الشراء فى البنوك المصرية للدولار الامريكى ، ، حيث انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، وقد سجل الدولار 17.93 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ، وقد بلغ سعر صرف الدولار 17.65 جنيه للشراء، مقابل 17.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول ، وسجل الدولار 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي.

سعر الدولار اليوم السبت 11-2-2017

البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك المصري لتنمية الصادرات ١٧٫٩٣ ١٨ منذ 12 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫٨٥ ١٨٫٠٥ منذ 12 ثانية بنك فيصل ١٧٫٨٣ ١٧٫٨٨ منذ 13 ثانية البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٨ ١٨ منذ 12 ثانية بنك مصر ١٧٫٧٩ ١٧٫٨٤ منذ 13 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٧٨ ١٧٫٨٨ منذ 13 ثانية البنك الأهلي المصري ١٧٫٧٧ ١٧٫٨٢ منذ 12 ثانية بنك بلوم مصر ١٧٫٧٥ ١٧٫٨٥ منذ 13 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٧ ١٧٫٨ منذ 12 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٧ ١٧٫٨ منذ 12 ثانية بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٧٫٦٨ ١٧٫٨٥ منذ 12 ثانية بنك قناة السويس ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 13 ثانية كريدي أجريكول ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 13 ثانية بنك الاسكندرية ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 13 ثانية بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 12 ثانية المصرف المتحد ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 13 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 13 ثانية بنك القاهرة ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 13 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 13 ثانية البنك المصري الخليجي ١٧٫٥ ١٧٫٦ منذ 12 ثانية بنك البركة ١٧٫٥ ١٧٫٦ منذ 12 ثانية

سعر الدولار في السوق السوداء

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء قد وصل إلي 18.00 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان.

شبكةعيونالإخبارية

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