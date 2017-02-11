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إنهيار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 11 فبراير 2017

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إنهيار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 11 فبراير 2017 إنهيار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 11 فبراير 2017

سعر الدولار اليوم السبت 11/2/2017 ، سيطرت حالة من الانخفاض المتوقع على اليوم السبت فى البنوك ، سجلت اسعار الدولار اليوم انخفاض ، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في “البنك المصري لتنمية الصادرات” بسعر 17.93 جنيه للشراء ، اما بنك البركة سجل 17.05 أما بنك القاهرة 18.06 ، قد تم تحرير سعر صرف الجنيه في 4 نوفمبر 2016 ، يستمر النشاط على الاستقرار ، ولهذا الحق للبنوك في حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب ، بعدما كان وصل قبل في نهاية العام السابق لرقم تاريخي وكاد أن يتعدى 20 جنية داخل بعض البنوك ، ويبدو أن البنوك استقرت في المرحلة الأخيرة علي سعر الدولار مقابل الجنية المصري ، أكدت مصادر صباح اليوم أن الدولار سيعاود النشاط مرة أخري للانخفاض ، لعدم احتياج البنوك إلي كميات كبيرة من العملة الأجنبية ، ويوجد توفير سيولة دولارية للعملاء.

نتابع الأسعار علي مدار اليوم حتي وصل السعر الآن في بعض البنوك 17.05 هو الأقل حتي اليوم ولاكن دعنا نتابع معكم اليوم جميع الأسعار في البنوك ، لتغير العملة بأعلي سعر في مصر ، اليوم تلتزم البنوك باستقرار من بداية تعويم الجنية المصري بالرغم من بعض البنوك التي ترفع الأسعار فهي عدد قليل بسبب اقليه فروع هذه البنوك والعكس يوجد ارتفاع مستمر في الأسواق الموازية ، ولهذا نتعرف علي سعر الدولار في السوق السوداء بعد أختلاف الأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنوك سنتابع نشاط البنوك اليوم وهل سيظل علي نفس الأسعار مثل الأمس لذلك قمنا بعمل جدول في نبأ العرب سوف نحدثه باستمرار لحظة بلحظة وسوف نقدم لكم في هذا الجدول البنك الأفضل والأعلى سعراً للدولار، والبنك الأقل في سعر الدولار، ويمكنك الاختيار بين هذه  البنوك، كما أننا سوف نقوم بعرض سعر الدولار في السوق السوداء وهذه الأسعار ليست 100% ولاكن يوجد ارتفاع في الأسواق الموازية ، ويمكنك أختيار السعر الأفضل سواء في حالة البيع او الشراء ، تابع معا.

استمرار الانخفاض لأسعار الدولار بالبنوك ، سعر الدولار اليوم في البنوك وننشر لكم اليوم جدول بأسعار العملة الصعبة وأيضا نتابع جميع العملات في علي مدار 24 ساعة ، و كما يتضح من الجدول ، أن سعر الدولار مختلف من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها أقل ، هذا الجدول به سعر الدولار لجميع البنوك التي تعمل في مصر شاهد الجدول.

 

متابعة لسعر البيع و الشراء فى البنوك المصرية للدولار الامريكى ،  ، حيث انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، وقد سجل الدولار 17.93 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ، وقد بلغ سعر صرف الدولار 17.65 جنيه للشراء، مقابل 17.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول ، وسجل الدولار 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع في البنك العربي الافريقي الدولي.

سعر الدولار اليوم السبت 11-2-2017

البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٧٫٩٣ ١٨

منذ 12 ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٧٫٨٥ ١٨٫٠٥

منذ 12 ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ١٧٫٨٣ ١٧٫٨٨

منذ 13 ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٧٫٨ ١٨

منذ 12 ثانية
BM.jpg

بنك مصر

 ١٧٫٧٩ ١٧٫٨٤

منذ 13 ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٧٫٧٨ ١٧٫٨٨

منذ 13 ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ١٧٫٧٧ ١٧٫٨٢

منذ 12 ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ١٧٫٧٥ ١٧٫٨٥

منذ 13 ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٧٫٧ ١٧٫٨

منذ 12 ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٧٫٧ ١٧٫٨

منذ 12 ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٧٫٦٨ ١٧٫٨٥

منذ 12 ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

منذ 13 ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

منذ 13 ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

منذ 13 ثانية
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بنك التعمير و الاسكان

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

منذ 12 ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

منذ 13 ثانية
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البنك التجارى الدولي CIB

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

منذ 13 ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

منذ 13 ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

منذ 13 ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ١٧٫٥ ١٧٫٦

منذ 12 ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ١٧٫٥ ١٧٫٦

منذ 12 ثانية

سعر الدولار في السوق السوداء

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء قد وصل إلي 18.00 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان.

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