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إنهيار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-2-2017

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إنهيار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-2-2017 إنهيار في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-2-2017

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-2-2017 ، نتابع معكم علي موقع نبأ العرب انخفاض سعر جرام الذهب بالمصنعية مقابل الجنية المصري ،اليوم يوجد ارتفاع جديد عن أمس في اسعار الذهب وقد وصل عيار 21 سعر 603 جنيه،  وفي هذه الايام يوجد صعوداً و هبوطاً في نطاق محدود ، ولهذا قام الأهالي بإطلاق المبادرة الشعبية التي تهدف لإلغاء الشبكة من الزواج لتيسير عملية الزواج على الشباب ، ومع وصول لهذه المعدلات الخرافية يتوقع الخبراء اختفاء الشبكة من عملية الزواج في المراحل القادمة ، نتابع معكم الان أخر أسعار الذهب في الاثنين لليوم الحادي عشر من شهر فبراير 2017 ، الذهب اليوم متابعة يومية علي نبأ عن الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري ، ويتم أضافه جميع الأعيرة من سعر جرام الذهب المختلفة بمصر.

حيث أن سعر المعدن النفيس قد أرتفع مع أرتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان ، يتم تحديث اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى علي موقع نبأ العرب مرة كل خمس عشر دقائق ، حيث تتغير أسعار الذهب فى مصر يوميا ، وهذا تأثير تشهده أسعار الذهب علي مستوي العالم ، وهذا لارتباط فى السوق بأسعار الذهب داخل ، في محلات الصرافة.

نتابع معاكم الان اسعار الذهب في مصر حيث أرتفع سعر الذهب في تلك الفترة مع تدنى المستوي الاقتصادي بمصر لعدد كبير من المواطنون ، و كان مض ضمن الاسباب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011 ، و قد أدت هذه الأحداث إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وانسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، حيث أدى إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج و شراء الذهب وقد تم إطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الاستغناء عن الذهب عند الزواج نظراً لارتفاع سعره في الفترة الأخيرة ، و التسهيل علي الشباب .

  • سعر مصنعية جرام الذهب

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري.

سنقدم لكم جدول كامل لاسعار الذهب في مصر  وهذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 512 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ ارتفاع منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس ،  و سنتحدث معكم علي مدار اليوم عن الاختلافات وسنحاول ان نقدم لكم الأسعار في جميع المحافظات داخل مصر تابع الاسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-2-2017 هي كالتالي :-

النوع عيار الذهب مقابل الجنية المصري

سعر عيار ذهب 14

402 جنية مصري

سعر عيار ذهب 18

517 جنية مصري

سعر عيار ذهب 21

603 جنية مصري

سعر عيار ذهب 22

632 جنية مصري

سعر عيار ذهب 24

689 جنية مصري

سعر الجنية الذهب

4,824 جنية مصري

اسعار الاوقية

21,432 بالجنية المصري

 سعر الكيلو

689,143 بالجنية المصري

هذه كان التحديث اليوم لسعر جرام الذهب اليوم 11 فبراير 2017 ص الساعة 00 صباحا اليوم السبت ويمكنك تحديث الصفحة معا من هنا علي موقع نبأ العرب ، واليوم يوجد استقرار جديد في سعر جرام الذهب وسنتابع معكم الاسعار علي مدار اليوم ، ونشاهد ان اليوم استقرار لاسعار الذهب في بداية الاسبوع وسنتعرف علي أي تحديث يتم للاسعار المحلية او العالمية .

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