سعر الحديد و الأسمنت اليوم السبت 11/2/2017

سمر العشري

نزول سعر الحديد حيث قد أعلنت مجموعة حديد عز عن تخفيض جديد للأسعار و هو التخفيض الثاني خلال ثلاث أيام ، و قد أعلن عز تخفيض طن الحديد 250 جنيه من جديد و كان حديد عز قد فجر مفاجئة كبري منذ يومين حيث قام بخفض الأسعار 475جنيه في الطن، و من الممكن أن تقوم الشركات بتكرار السيناريو و تخفض أسعارها من جديد أسوة بعز.

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة إسم المنتج سعر المصنع أعلى سعر حديد عز عز 9000 جنية 9253جنية الدخيلة 9000جنية 9520جنية حديد المصريين المصريين 9125جنية 9245جنية حديد بشاي بشاي 9100 جنيه 9220 جنيه الوطنية للصلب العتال 9050جنية 9150 جنية حديد عطيه عطيه 9150جنيه 9250 جنيه حديد المراكبي المراكبي 9050 جنية 9150جنية حديد الكومي الكومي 8900 جنية 9000 جنية حديد المعادي المعادي 8900 جنية 8900 جنية حديد بيانكو بيانكو 9100 جنية 9100 جنية حديد العشري العشري 9000 جنية 9000جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9500 جنية 9500 جنية حديد الجارحي الجارحي 9150جنية 9500 جنية حديد الوطنية الوطنية 9150جنية 9150 جنية حديد اركو اركو 8600جنيه 8750 جنية حديد قوطة قوطة 8700جنية 8800جنية حديد سرحان سرحان 8950 جنية 9050 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 9050جنيه 9150 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 9000جنيه 9100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم السبت :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 693 جنية 700جنية النصر 683جنية 680جنية أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 700 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 695جنية حورس 690جنية 690جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية تكنو 675جنية 680 جنية أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية السويدي السويدي 695 جنية 700جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads