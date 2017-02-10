حظك اليوم برج الدلو السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ



عاطفياً: عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار



صحياً: بعض الأورام المفاجئة في القدمين سببها إما كثرة الوقوف والإرهاق

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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