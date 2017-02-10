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حظك اليوم برج الحوت السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحوت

مهنياً: لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، لكن كن حذراً في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك

عاطفياً: تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معيّنة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها، ومع هذا يبقى التفاهم سيد العلاقة الناجحة

صحياً: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بالمشي صباحاً قبل بدء العمل أو أي نشاط مهني

 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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