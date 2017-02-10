حظك اليوم برج الجدي السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقيق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمّة



عاطفياً: التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ



صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية تظهر تباعاً

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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