حظك اليوم برج العقرب السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك أناقة وجاذبية تقربانك من الزملاء، فتعيش حالة من الانسجام معهم



عاطفياً: الحظ في طريقه إليك ويزوّدك قدرات معنوية وثقة بالنفس فتتحرك مشاعرك على نحو مميز



صحياً: لا تقدم الأعذار والحجج الواهية لعدم قدرتك على ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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