حظك اليوم برج العذراء السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: الحظوظ إلى جانبك، فلا خوف عليك من الفشل، قد تميل إلى ممارسة هواية جديدة



عاطفياً: خلافات مع الحبيب قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة، فلا تتسرع في تصرفاتك معه



صحياً: تشعر أنك بحالة جيدة جدا، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضًا

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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