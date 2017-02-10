حظك اليوم برج الأسد السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تحقق مشروعاً ناجحاً يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها في مجالك المهني



عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، ويقدر لك ذلك ويكون مستعداً للتضحية من أجلك في الكثير من المواقف



صحياً: تقترب من إيجاد الحل المناسب لوضعك الصحي بالتعاون مع طبيبك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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